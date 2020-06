La camionnette/lave linge a été dégradée et un extincteur a été vidé dans l’habitacle.

Lundi, des policiers ont contacté Faysal Arbakan, responsable de l'asbl Formaidable pour l'avertir de dégradations sur la washmobile.

La camionnette équipée de machines à laver et de sèche-linge était stationnée depuis 3 mois à Marchienne-au-Pont afin que, 3 fois par semaine, les sans domicile fixe puissent laver leur linge.

Malgré la sécurisation du site, des vandales ont pu s'introduire dans l'enceinte du parc des sports de la ville de Charleroi à côté de la Maison pour associations.

Heureusement, les dégâts ne sont pas trop importants. "Ils ont jeté un pavé dans une vitre et ont fouillé l'habitacle. Ils ont chipoté au moteur mais ne sont pas parvenus à entrer à l'arrière là où il y a les machines. Avant de partir ils ont vidé un extincteur", explique Faysal.

Les dégradations se sont produites alors qu'il restait à peine une semaine avant la fermeture du site et l'arrêt de l'accueil de jour à cet endroit.

"C'est certes très triste de constater de tels agissements mais cela n'arrêtera pas notre action en faveur des plus fragilisés. Nous allons tout faire réparer, les assurances interviendront et nous seront vite de retour dans les quartiers comme avant !"

Pour ces 3 derniers mois ce sont 365 personnes et 1.790 kilos de linges qui sont passés par la washmobile.