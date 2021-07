Les autorités communales communiquent qu’il ne sera plus possible d’emprunter le boulevard Jacques Bertrand dès ce 2 août. L’interruption de trafic à cet endroit est due à la poursuite du plan de rénovation de la ville haute. Les chantiers se dérouleront en plusieurs phases. D'abord, le boulevard Jacques Bertrand sera totalement fermé à la circulation, jusqu'au croisement avec le boulevard Janson (le rond-point des Trois Mains sera inaccessible). L'accès à la place du Manège sera toujours possible, via les rues Chavannes et du Beffroi, mises en double sens pour l'occasion. "La fermeture du Boulevard Bertrand va considérablement faciliter la réalisation technique du chantier tout en permettant de le terminer plus tôt que prévu soit à l’horizon du 1e trimestre 2022."

Ensuite, le rond-point carré du Monument, sur le boulevard Janson, sera lui aussi fermé jusqu'en octobre. La rue de la Régence ne sera plus accessible, la rue Neuve uniquement via la rue du Laboratoire.

Charleroi le mentionne encore dans son communiqué : pour les commerçants qui seront impactés par ces chantiers, il est possible d'obtenir une indemnité compensatoire. Une aide de 100€ par jour peut être accordée (6.000€ maximum en tout). Plus d’infos : www.indemnites-compensatoires.be.