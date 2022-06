Certains auront pu voir, presque en face de la Garenne, à l'angle de la rue Jonet et de la rue Paulus, de nouvelles constructions. Il ne s'agit pas d'un mini village de vacances mais bel et bien de six nouveaux logements de transit construits par La Sambrienne dont la gestion a été confiée au CPAS de Charleroi.

Ce type de logements est indispensable dans le parcours d'insertion dans le logement, au même titre que le logement social.