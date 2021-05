Ce samedi 8 mai, les restaurateurs et tenanciers de bar pourront ouvrir leur terrasse. Mais cette date symbolise également la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Peu de gens le savent, sur le site du Tir de Marcinelle, qui était à l’époque investit par les nazis, a été le théâtre du massacre de cinquante personnes, essentiellement des résistants, dont le major Servais, le commandant Massart, le lieutenant Evrard et encore bien d’autres héros.

Ce samedi, en l’honneur de cette journée, Hainaut Mémoire va proposer une visite guidée à travers la région de Charleroi. "Il s’agit d’une rando mémoire qui débutera au Tir de Marcinelle à 14h. Les participants rejoindront le Centre Ville de Charleroi en parcourant les différentes traces de la Seconde Guerre mondiale. Cette visite est organisée en partenariat avec la Maison du Tourisme de Charleroi. Elle est accessible à tout public. Les mesures sanitaires seront évidemment respectées" , explique Michel Descamps, coordinateur de Hainaut Mémoire. Ce service provincial a récemment organisé une rencontre entre des orphelins de guerre et une association de la région de Montigny-le-Tilleul, le Sens-sas, qui vient en aide aux jeunes qui sont en décrochage scolaire. Celle-ci s’est déroulée dans le Fort de Breendonk. Ce lieu a servi de camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. "Nos jeunes ont pu rencontrer Guy Derasse, dont son père est mort dans un camp. Ce témoignage a touché nos jeunes. Chaque année, nous visitons cet endroit, c'est vraiment important pour eux d'accéder à la culture et de participer au devoir de mémoire", déclare Fabien Massaer, éducateur au Sens-sas.

Dans les écoles de Charleroi, le devoir de mémoire n'est pas oublié. Il est inscrit au programme. Cependant, les activités supplémentaires pour le rendre plus concret n'a pas pu se tenir à cause de la crise sanitaire. Elles reprendront dès que possible.