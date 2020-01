La 7è édition du Kicks Festival démarre le 15 février jusqu'au 21 mars et proposera 9 spectacles de théâtre et de danse ainsi que de multiples événements en parallèle.

La biennale du Kicks festival organisée par le théâtre de création l'Ancre est désormais un événement incontournable non seulement pour toute une jeunesse mais également pour des adultes inquiets de ce que pensent les jeunes d'un monde en crise et en mutation. Pour sa 7è édition, Jean-Michel Van Den Eeyden et son équipe propose une programmation destinée à mettre en avant le regard de cette jeunesse désireuse de s'exprimer et partager sa vision d'un monde changeant constamment.

Au cœur des préoccupations de ceux-ci : le climat, les phénomènes migratoires, l'économie ou encore les inégalités sociales.

Par le biais de spectacles et d'événements organisés en parallèle, il se sera possible de comprendre et de participer aux différentes questions que se posent cette jeunesse parfois laissée en retrait des grands problèmes de société. Il sera, dès lors, possible de comprendre son engagement, ses peurs, ses envies, ses enjeux et ses rêves pour des jours meilleurs.

Afin d'offrir une vue d'ensemble de tout cela, le Festival Kicks propose de découvrir 9 spectacles de théâtre et de danse. Au travers de la thématique du refuge (ou de son absence) les jeunes aborderont des problématiques liées à l'amitié, l'amour, la révolte, l'école, la famille, les comportements à risques.

Outre les spectacles, le festival c'est aussi des activités en résonance créées en partenariat avec différents opérateurs socio-culturels de la région. Parmi ces activités il y aura, bien entendu des fêtes, des conférences, des projections de films, des lectures, des stages mais aussi des parcours aventure nocturne ; de quoi amorcer chez les participants et les spectateurs une dynamique de changement pour imaginer un monde nouveau.

Au programme du festival : A dance for Greta, avant que l'hiver ne devienne l'été. Une création du théâtre de l'Ancre autour du discours la jeune militante et de son message sur l'urgence climatique. Le Bousier, également une création de L'Ancre, est une pièce traitant de l'exploitation à outrance de l'environnement tout en laissant entrevoir un possible renouveau. La Glande, par l'atelier théâtre ado de l'Ancre du mercredi, propose la vision de jeunes en collocation. Un spectacle à l'humour décoiffant sans fausse pudeur. Carnage, qui décrit avec fureur une jeunesse débordante de rêves mais pétrie de désillusions face à un futur incertain. Mirad, un garçon de Bosnie, un magnifique plédoyer pour la paix qui retrace le récit poignant d'un adolescent contraint de fuir son pays en guerre. La cour des grands ou le retour dans les cours de récré avec la vision des surveillants. Robin et Marion : une fable cruelle et poétique du québécois Etienne Lepage qui décortique avec humour l'éveil du désir. Le sacre du printemps, dans cette version le public prend la place des musiciens et assiste au spectacle du chef d'orchestre. Danser Case, raconte la jeunesse marocaine, sa pulsion de vie, la violence de sa condition et le souffle de son désir.

A côté de tous ces spectacles, le festival propose des moments d'amusement ludiques et remplis d'humour destinés à envisager les choses autrement tout en ne cédant pas à la morosité.

L'édition 2018 a réuni pas moins de 11.400 spectateurs et participants.

Informations et contacts : info@ancre.be ou 071/31 40 79