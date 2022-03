La crise de la covid a eu un impact conséquent sur les rassemblements publics. Concerts, fêtes de villages et autres foires n’ont pu être organisées. Parmi les événements festifs et conviviaux qui ont été mis entre parenthèse, il y a aussi le Fête des voisins. Ce rendez-vous entre personnes du même quartier ou de la même rue est, cette année, de retour.

Dès le départ, la Ville de Charleroi a adhéré à l’organisation de la journée internationale des voisins qui a généralement lieu, le dernier vendredi du mois de mai. Cette année, la journée officielle est fixée au 27 mai.

Pour son grand retour, la Ville de Charleroi entend étendre la fête des voisins sur son territoire sur une période comprise entre le 20 et le 29 mai 2022, et ce, afin de permettre aux forces vives locales de programmer un maximum d’activités de proximité.

Durant cette période, la Ville apporte un soutien aux initiatives locales avec l’appui de son Service Logistique et Transports (SLT) et de son service communication.

En général, la Ville de Charleroi soutient une cinquantaine d’activités "Voisins" par an.

Pour Julie Patte, Echevine de la Participation Citoyenne et des Quartiers "cette période a été très compliquée pour beaucoup mais elle a aussi pu mettre en lumière les élans de solidarité et de générosité de nos citoyens. Comme garder un œil bienveillant sur les voisins âgés et les personnes vulnérables ou isolées, les coups de mains pour les courses, la confection de repas, de masques etc. A l’heure du déconfinement, il en est encore plus question : inciter les citoyens à se rencontrer, faire la fête, nouer ou renouer des liens, retrouver la joie de vivre et renforcer les liens de proximité."

Cet appel à la convivialité et au "mieux vivre ensemble" est lancé à tous, qu’il s’agisse d’une association constituée ou simplement d’un groupement de voisins.

Pour rappel, la fête des voisins a été lancée en France dans les années 2000, avec comme slogan : "Pas de quartier pour l’indifférence". Cette initiative avait comme objectifs principaux : de renforcer les liens de proximité, de développer un sentiment d’appartenance à un même quartier et d’apporter de la solidarité entre voisins, mais aussi de se mobiliser contre l’isolement et l’exclusion des personnes.

Toute personne souhaitant prendre l’initiative d’organiser une fête des voisins dans son quartier, est invitée à prendre contact avec le service Cohésion et Intégration de la Ville de Charleroi : route de Mons, 70, 6030 Marchienne-au-Pont.

Personne de contact : Alexandra DELIRE Par mail : alexandra.delire@charleroi.be ou par téléphone au 071/86.72.43