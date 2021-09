Après une année difficile liée à la crise de la Covid, c'est le retour des Fêtes de Wallonie à Charleroi. Cet événement majeur de la vie culturelle et folklorique se déroulera les 11 et 12 septembre avec, à nouveau des concerts et des animations en tout genre.

Pour l'occasion, la place de la Digue sera ouverte au public. Là, la fête battra son plein grâce à un programme concocté de concert par le centre culturel l'Eden, la ville de Charleroi et la RTBF.

De 15 h à minuit des animations se succéderont. Au programme, des concerts dont Oktoba Paradise Band, Margie & the Stinsons, DJ Globul, un groupe de cover de Queen by Break Free tout droit venu d'Italie, Big Fiesta mettra aussi le feu avant de finir en apothéose à minuit par un grand feu d'artifice.

Le folklore local sera bien évidemment mis à l'honneur le dimanche avec la diffusion de films historique en wallon, un festival aux langues de Wallonie au centre culturel de Couillet ainsi qu'un festival musical du Hainaut au Parc Astrid organisé en partenariat avec le Palais des Beaux Arts.

Babette Jandrain, échevine des Fêtes et du Folklore, se félicite du retour de festivités populaires dans le centre-ville ainsi que dans les autres communes.

A côté des concerts de la Place de la Digue, c'est au parc Astrid que seront lancées les festivités. Les officiels se rendront vers 11h en compagnie de l'harmonie policière, des Géants de Charleroi et des Tchanteus d'Ducace vers la rue de la Montagne.

Le samedi à la place Verte, le public est invité de 14h à 18h à une énorme Blok Party. Sur place, il sera possible de s'essayer à tout ce que Charleroi compte comme initiatives relevant des cultures et expressions urbaines : danse hip-hop, skate, BMX, rap, slam,...

Création de l'année dernière, la Wallo Mobile sillonnera les quartiers du grand Charleroi pour entonner avec le public les plus célèbres chansons populaires wallonnes.