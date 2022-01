Ils sont une centaine à s'inscrire chaque année aux cours de japonais de Jean-Michel Abrassart. Ce passionné du Japon a fait de sa passion son métier à son plus grand bonheur. Professeur à l'ECEPS Langues situé dans les locaux de l'Athénée Royale Solvay, il suit sur 6 ans des élèves dont l'âge varie entre 15 et 80 ans.

Le cours de japonais remporte un grand succès car il est le seul cours de Wallonie à s'étendre sur six années en cours du soir. Ce qui motive les élèves avant tout c'est l'envie de pouvoir lire et comprendre les mangas et les animés disponibles en langue originale sans l'aide de sous-titre. "Les personnes qui ont aux alentours de 40 ans ont grandi avec le Club Dorothée et l'arrivée des mangas. Ils ont envie d'aller plus loin et de maîtriser cette langue. Les plus jeunes souhaitent apprendre à se débrouiller pour les mangas et les animés. Parmi les élèves on trouve aussi des personnes évoluant dans le monde des arts martiaux. Ils désirent comprendre et accueillir des invités de marque japonais. Pour ce qui est d'apprendre afin de favoriser les échanges commerciaux, ils ne sont que trois ou quatre à avoir cette motivation. Il y a pas mal de représentants japonais dans la région de par la présence par exemple de marque de voiture comme Toyota."

Le Japon n'est pas un pays si lointain que cela de Charleroi puisque la Ville est jumelée avec Himeji où se trouve l'un des plus beaux châteaux du Japon. A ce titre, chaque année Charleroi accueille des jeunes originaires du Japon dans des familles d'accueil carolos qui eux aussi apprennent quelques rudiments de japonais avec Jean-Michel. Hélas, pour des raisons de pandémie, plus aucuns échanges ne s'est fait depuis trois ans.

© AP (Le Château de Himeji est le plus grand du Japon, il date de 1609 et est l'un des 12 derniers châteaux en bois du Japon)

Si le cours de Jean-Michel connaît un tel engouement c'est parce que l'ECEPS est la seule école de Wallonie à proposer un cursus complet pouvant assurer l'autonomie des élèves dans une langue peu évidente à apprendre. "Certaines universités ne proposent ce cours que pour 2 ans. Il n'est donc pas rare de voir ces étudiants poursuivre leur apprentissage à Charleroi."

Dans les six années que dure le cursus, Jean-Michel met un point d'honneur à familiariser les élèves à la culture japonaise afin de mettre en avant différences et points communs. "Il existe de grandes différences entre nos deux cultures. Par exemple, au Japon, ce sont les élèves qui nettoient leurs écoles. C'est une manière de veiller à la propreté publique en tout temps, Pour le travail, les employés de bureau commencent à 8h et terminent à 22h en ayant parfois que le dimanche de congé. La soumission à l'autorité est très grande. La culture du masque est aussi très présente. Dès qu'il y a un rhume on est prié de mettre un masque chose qui a été faite très facilement pour les Japonais en début de pandémie. Les contacts humains sont aussi forts différents. Là-bas, il n'est pas pensable de faire la bise à quelqu'un."

Quant à la difficulté d'apprendre cette langue, certes il y a la possibilité d'apprendre sur place mais cela ne résoudra pas le problème de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. L'expatriation est aussi très compliquée. "Je ne connais qu'une petite dizaine de personnes qui ont réussi à s'y établir. Le gouvernement ne fait appel qu'à des profils particuliers et seulement pour des missions limitées dans le temps."