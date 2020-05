Il se tiendra sur deux sites avec du coup un nombre d’échoppes dédoublé.

Créative, la solution semble à la fois rencontrer les attentes de la clientèle en termes d’attractivité de l’offre et des ambulants en termes de participation : il n’y aura pas un mais deux marchés ce dimanche à Charleroi, l’un dans le bas de la ville et l’autre dans le quartier habituel de la ville haute.

Deux sites distincts permettent de doubler le nombre d’échoppes, sans déroger aux règles du Conseil national de sécurité. Ces échoppes seront donc une centaine avec une limitation à cinquante sur chaque marché. "Déduction faite des maraîchers qui ont différé leur retour ou renoncé à venir, cela représente la moitié de nos abonnés", confie l’échevin Mahmut Dogru (PS) en charge des marchés. Ce qui permet l’organisation d’une tournante une semaine sur deux. "La sélection s’est effectuée sur base de la régularité des présences, poursuit-il. La solution tombe certes tard dans la semaine, mais nous avons fait le forcing pour la faire aboutir dès ce dimanche où la météo promet le grand bleu."

Des deux côtés, les mesures d’hygiène et de distanciation physique seront de stricte application, avec distribution de gel hydro-alcoolique aux entrées et sorties. Un comptage du nombre de chalands sera opéré, histoire de fluidifier les arrivées, et un plan de circulation facilitera la régulation des flux et le respect de la distanciation.

Le marché de la Ville basse accueillera sur la place de la Digue les pépiniéristes, les étals de fleurs coupées et de plantes à repiquer. Il poursuivra son cheminement par le boulevard Tirou pour aboutir sur la place Verte où sera installée une partie des échoppes alimentaires et textiles. Le marché de la Ville haute prendra ses quartiers au boulevard Defontaine, avec de l’alimentation et du textile. Seront également installés d’autres métiers, dont les food trucks proposant de la nourriture en take away avec stricte interdiction de consommer sur place. L’idée, c’est d’adopter cette double configuration jusqu’à la fin du confinement.

Avec un objectif qui donnera le sourire aux commerçants : leur apporter des clients potentiels pour une ouverture dominicale, notamment dans le piétonnier de Dampremy qui devrait profiter de l’affluence. "Il y a peut-être pour ces commerçants une carte à jouer."