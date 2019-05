Il était 19h30 quand les pompiers de Marcinelle ont été requis. On signalait un important dégagement de fumée sur les voies du métro en hauteur. Il s'agissait d'un câble de 11.000 volts en feu. Les pompiers n'ont pu intervenir qu'une fois le courant coupé. Le bureau du TEC tout proche est sans électricité ni lignes téléphoniques. Plusieurs rames de métro sont bloquées à la gare du sud. Entre les Beaux Arts et la gare du Sud plus aucun métro ne circule. Sur place, les services techniques sont entrain de travailler à remettre le courant.