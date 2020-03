Charleroi a annoncé des nouvelles mesures pour faire face à la pandémie Coronavirus.

Les cinq maisons citoyennes seront fermées au public dès le mercredi 18 mars. Une seule crèche est maintenue au Dourlet pour le personnel soignant et du secteur de la sécurité. Et le parking devient gratuit pour 30 minutes partout en voiries, ainsi qu'au parking de la Digue, pour le "take-away" auprès des restaurateurs et magasins du centre-ville.

"Nous ne sommes qu’aux premiers jours de cette période étrange pour tous les citoyens mais nous tenons à remercier chacune et chacun pour sa bienveillance et son esprit de solidarité. Nous restons convaincus que la responsabilité individuelle de tout un chacun et l’effort collectif sont la clé de la réussite pour restreindre la propagation" écrit la Ville de Charleroi dans une communication envoyée en début de soirée lundi.

"Les membres de notre personnel communal sont les garants des nombreux services rendus à la population. Afin de protéger nos agents d’une éventuelle contamination ainsi que les citoyens, nous devons restreindre au maximum l’affluence du public au sein de nos institutions. Aussi dès ce mercredi 18 mars, l’accès au 5 maisons citoyennes sera fermé au public. Les services travaillent à guichets fermés : un grand nombre de demandes peuvent être effectuées en ligne. Nous invitons les citoyens à se reporter à https://www.charleroi.be/mes-demarches. Seul un accueil sur RDV sera autorisé et uniquement pour des documents urgents."

Une liste des restaurants et commerces horeca qui livrent à domicile ou organisent du take-away sera publiée dès mardi 17 mars sur le site www.charleroi.be