Le bourgmestre Paul Magnette a prolongé par arrêté l'obligation du port du masque en rue, dans les cinq districts (15 localités) de Charleroi, jusqu'au 30 septembre inclus. Cette obligation est reconduite avec dérogation notamment pour les parcs publics et les lieux de promenades comme le Ravel ou les terrils de la Boucle Noire.

Le masque reste donc obligatoire partout dans les espaces publics, à tout moment, sur l'ensemble du territoire communal de Charleroi et des anciennes communes, sauf :

pour les enfants de moins de 12 ans

aux personnes en position assise

dans le cadre de la pratique d'un sport ou d'un déplacement à vélo

pour les agents effectuant des travaux lourds de voirie, de bâtiments, ou de ramassage des déchets en camion-poubelle ou camionnette-plateau

dans les parcs publics, ravels et terrils de la Boucle Noire*.

"Je tiens d’abord à remercier les Carolos qui continuent de respecter avec civisme et résilience cette obligation de port du masque. Malheureusement, le virus est toujours là et les gestes barrières restent la priorité et le principal moyen de se protéger de la propagation. C’est pourquoi, je décide de prolonger l’arrêté jusqu’au 30 septembre prochain. Nous resterons ainsi prudents et attendrons les prochaines conclusions du Conseil national de sécurité", indique le Bourgmestre Paul Magnette dans un communiqué.

* L'exception à la règle concerne:

Les parcs publics : Parc Nelson Mandela, Parc de la Serna, Parc Bivort, Parc Reine Astrid, Parc Appaumée, Parc Depelsenaire, Parc Hiernaux, Parc Lambert, Parc Elio Ivan, Parc Gobbe, Parc Sadin, Parc de Gosselies, Parc communal de Couillet, Parcs de la Vieille Place, Parc Ligny, Parc communal de Marchienne-au-Pont, Parc Hembise, Parc Misonne, Bois du Prince ;

Boucle noire : Terril des Piges, Terrils Saint Théodore Est et Ouest, Terrils Saint-Charles et Bayemont, Terril du Martinet ;

Ravels : Ligne 119 – La Houillère, Ravel de Sambre, Ravel du Canal Charleroi – Bruxelles, Ligne 112a, Ligne 112/3.