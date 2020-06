L'aéroport de Bruxelles-Sud Charleroi (BSCA) a vu son premier vol depuis près de deux mois et demi décoller ce matin, 8h50. Un vol Wizz Air à destination de Sofia, en Bulgarie.

"On avait surtout pas mal de ressortissants bulgares qui rentraient au pays, mais il y avait notamment une personne qui partait pour un mariage en Bulgarie, certains pour du tourisme ou des vacances aussi", note le porte-parole de l'aéroport, Vincent Grassa, qui a assisté au départ avec une équipe de l'aéroport.

Il faut écrire que ce vol du lundi, le premier depuis 83 jours, marque le début de la reprise des activités pour l'aéroport carolo, même si c'était le seul avion qui décollait aujourd'hui : "ça envoie un signal positif : on sort d'une crise sans précédent, et la vie reprend progressivement." © Belga

L'embarquement des 85 personnes, sur un avion de 230 places, s'est fait dans le calme et la sérénité, nous rapporte-t-on. "Personne n'avait l'air spécialement anxieux ou stressé", ajoute Vincent Grassa. "J'ai surtout remarqué le soulagement de pouvoir embarquer. Les mesures sanitaires, on les connait déjà, et je dois dire que tout le monde les a respectées à la lettre : les passagers portaient le masque, le gel hydroalcoolique à disposition a été utilisé plusieurs fois pour se désinfecter les mains, et au check-in ou à la porte d'embarquement le respect des distances était là." Une caméra thermique vérifiait, de plus, la température de chaque personne qui entrait dans l'aéroport.

Apparemment, la source principale d'anxiété était principalement administrative : que se passera-t-il exactement en arrivant sur place? "Certains avaient fait un test covid avant de partir, pour avoir un document prouvant qu'ils étaient négatifs", nous dit-on même. © Belga

Ce lundi, un seul vol a donc décollé, rempli à 40%. Hors pandémie, on est normalement en période de haute saison, avec 70 à 80 départs par jour, avec un taux de remplissage dépassant les 90%. "Nous sommes dans une situation de transition, de mise en place", observe le porte-parole. "On voit que la Belgique a ouvert ses frontières vers l'Union Européenne, mais beaucoup de pays maintiennent leurs frontières fermées. Les compagnies ajustent donc leurs plannings en fonction des consignes qui évoluent de jour en jour. Normalement, nous aurons davantage de vols ce mardi, puis de plus en plus pour avoir 5 à 10 départs par jour depuis Charleroi."