Un an a passé depuis le refus de permis d’urbanisme opposé à la Fédération islamique de Belgique (Fib), qui portait un projet de création d’école de confession musulmane dans l’avenue Meurée à Marcinelle, à 300 mètres du centre urbain de Charleroi. Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, le conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos se demande si le bien immobilier a déjà fait l’objet de la taxation sur les bâtiments inhabités.

Et c’est non, selon l’échevine de l’Urbanisme Laurence Leclercq (PS). Dans sa réponse, cette dernière lui rappelle que la mesure ne s’applique qu’au second constat d’inoccupation : le premier a été établi en octobre, il faut un délai de six mois minimum pour y procéder de nouveau ; ce ne sera donc pas avant avril prochain, indépendamment des recours que pourraient introduire les propriétaires.

Le bâtiment est un ancien ensemble de bureaux articulé sur deux volumes : une maison de 600 mètres carrés dont la Fib voudrait faire le siège administratif de son établissement scolaire, et une aile de 1 800 mètres carrés devant accueillir 18 classes maternelles et primaires. Une zone de cour et jardins de 2 400 mètres carrés est disponible à l’arrière.

Comme l’a rappelé l’échevine, le permis a été refusé par deux fois : d’abord, voici un an, par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, pour des raisons de mobilité. C’est que l’avenue Meurée est déjà engorgée aux heures de pointe, entre 8 h et 9 h. Or, la solution de dépose-minute envisagée par les porteurs du projet ne ferait qu’augmenter la charge de trafic, à raison de 120 voitures par jour.

En deuxième instance, le gouvernement régional a rejeté en juin le recours introduit par la Fédération islamique de Belgique. Il faut donc reprendre à zéro toute la procédure et modifier les plans en conséquence.

La Fib englobe 31 mosquées, deux établissements scolaires installés à Bruxelles et une organisation d’aide humanitaire. Son projet d’école La Vertu de Charleroi a fait l’objet d’un appel aux fonds : il représente un investissement d’1,5 million incluant l’acquisition du bien.