Une suggestion pour le moins inattendue de l’échevine PS.

En politique comme en toute chose, la recherche de la perfection et du sans faute peut pousser à faire, à dire ou à écrire des bêtises. L’actualité et les réseaux sociaux nous en donnent chaque jour de nouvelles illustrations. Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal de Charleroi, une perle attend les lecteurs attentifs : c’est un extrait de la réponse de l’échevine Françoise Daspremont (PS) à une question de l’Ecolo Benjamin Debroux.

Pour améliorer l’inclusion des personnes porteuses de handicaps visuels, celui-ci lui suggère de prendre exemple sur la ville de Paris, qui vient d’installer des plans tactiles. Perfectionniste, l’échevine lui indique que Charleroi veut aller plus loin. Et c’est là qu’elle prend tout le monde de court, avec cette idée pour le moins incongrue de… faire traduire en langue des signes (sic) le contenu du site internet de la Maison du Tourisme. Cherchez l’erreur : en quoi l’usage de ce langage rendrait-il de l’écrit plus accessible à une population malvoyante ? Quant aux malentendants, ils ont la capacité de comprendre ce qu’ils lisent… "sauf s’ils sont illettrés comme un grand nombre de sourds depuis la prime enfance", selon la directrice de la fédération belge des sourds. Dans ce cas, on conviendra que le handicap est d’une tout autre nature.

Si l’échevine Daspremont est une implacable militante de la ville inclusive, ce couac démontre que l’excès nuit en toute chose. Le trop is te veel ne lui va pas bien.