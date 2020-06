Tout comme d'autres bibliothèques du réseau de la ville de Charleroi.

Ce n'est pas encore un retour à la normale mais un pas vers des retrouvailles avec le public. Dès le 3 juin, la bibliothèque de l'espace culturel le Vecteur sera à nouveau ouverte tout comme d'autres bibliothèque du réseau de la ville de Charleroi. Bien entendu, et dans un respect des normes sanitaires, les lieux seront accessibles à des conditions particulières. Le rayon garde ses horaires de permanence habituels (mercredi et vendredi de 15h à 19h). Ce qui change, c'est qu'il faut prendre rendez-vous au plus tard la veille du jour de permanence souhaité. L'espace bibliothèque ne sera pas accessible mais des livres seront disponibles "à emporter". Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site du Vecteur bibioltheque@vecteur.be. Dans le courrier de réservation il ne faut pas oublier d'indiquer le numéro de son passeport livre ainsi que l'heure du retrait. Le public sera accueilli à l'entrée et la réservation sera donnée. "Comme pour l'instant, on ne peut plus conseiller des livres depuis la bibliothèque, nous proposerons des idées via notre page Facebook ." Il est également possible d'opter pour un pack surprise suivant les mêmes modalités que pour un retrait de livre.

Dans la galerie "V2" (en face du Vecteur), l'exposition de Guillaume Mazauric est prolongée jusqu'au 24 juin les mercredis et vendredis de 15h à 19h. Afin d'y avoir accès, il est indispensable de prévenir au plus tard la veille. Deux personnes seront admises en même temps dans la galerie et le port du masque est vivement conseillé. Réservations : info@vecteur.be.