Même si le plan hiver du Relais Social Charleroi a pris fin ce 31 mars, les demandes d'hébergement provisoire ou d'urgence ne s'arrêtent pas. Toutefois l'ensemble des acteurs sociaux actifs dans l'hébergement des personnes sans-abri ou mal logées tire le bilan de l'accueil d'hiver soit du 1er novembre au 31 mars. Au total, pour cette période, Charleroi propose 84 places au long de l'hiver.

Outre la coordination médicale de la crise sanitaire pour le réseau d'aide aux personnes en grande précarité, l'équipe socio-sanitaire a continué à se démultiplier entre la poursuite de ses activités habituelles et la réduction des risques liés à la pandémie au sein du public sans-abri. En collaboration avec le CPAS ce sont 206 personnes qui ont été vaccinées par le Relais Santé. "Nous collaborons avec tous les services mais sommes confrontés à un manque de locaux. Leur état est aussi parfois à rafraîchir mais toutefois nous essayons de parer au plus urgent. Nous arrivons a toucher certaines personnes mais d'autres publics sont plus difficiles à atteindre. Il y a notamment ceux qui ne veulent pas accepter les règlements en vigueur dans les centres d'accueil," explique Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS.

Compte tenu des conditions sanitaires, les différents opérateurs d'accueil de jour, de soirée ou de nuit ont dû redoubler d'effort pour, à la fois s'occuper des plus fragilisés mais aussi minimiser les risques liées à la pandémie.

Dans ce bilan hivernal plusieurs constats apparaissent d'emblée. Par exemple, l'accueil de jour l'ASBL Comme Chez Nous (Le rebond) a dû faire face à des locaux trop exigus et a été contraint de limiter l'accès aux personnes soit 36 personnes mais il a pu maintenir un accueil 7 jours sur 7. Ce même constat est fait du côté de l'accueil de soirée du CPAS de Charleroi. Beaucoup de néo-arrivants sont apparus en fin de période hivernale.

En termes de chiffres, un nouveau record a été battu à l'ASBL le Triangle qui compte un accueil de jour, de soirée et de nuit pur les familles. La structure était déjà sur des bases élevées l'hiver dernier et cela a augmenté cette année. Une augmentation inquiétante se produit chez les familles avec des mineurs d'âge.

Au niveau du travail de rue, les collaborations entre les acteurs associatifs et le service APPUIS du CPAS ont été renforcées durant l’hiver. La Croix-Rouge s’est également inscrite dans ce travail de rue en concertation avec le Relais Social. Dans ce cadre, les éducateurs de rue ont souvent été sollicités pour se rendre vers des personnes qui zonent (et consomment) dans les parkings ou les stations de métro voire les hôpitaux. Comme le dénombrement des personnes sans-abri l’a mis en évidence à Charleroi, il reste primordial d’avoir une attention particulière sur ces personnes qui vivent dans des logements non conventionnels (campement, squat…).

Certes il y a l'aspect logement mais des distributions de repas en augmentation traduisent aussi cette augmentation de la précarité. Au Resto du cœur on a distribué quotidiennement 400 repas à emporter soit 25% de plus par rapport à avant la pandémie.

Le froid ne s’arrête pas le 31 mars et les changements climatiques mettent en évidence que les périodes hivernales sont décalées. Plus que jamais, les services du Relais Social doivent faire preuve d’ingéniosité et de créativité pour maintenir une offre adaptée aux publics sans-abri.