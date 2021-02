Au Resto du cœur de Charleroi, tout est prêt pour la reprise du service dès le début de la semaine prochaine. Après une fermeture temporaire de 15 jours liée à la détection de plusieurs cas d’infection à la Covid au sein du personnel, l’activité se prépare à redémarrer. C’est prévu dès ce lundi 8 février.

"Quatre membres de notre équipe avaient été touchés", rappelle la directrice Céline Pianini. "Ils ont été soignés, ils sont rétablis et ne sont plus porteurs du virus. Les cuisines et locaux sont nickel. Tout avait été nettoyé et désinfecté de fond en comble voici deux semaines." Comme les lieux n’ont plus été occupés depuis le 25 janvier, ils ne présentent aucun risque.

Les donateurs ont été avertis de la reprise, des enlèvements de produits frais ont été programmés afin d’être en mesure de proposer un menu complet à emporter qui sera distribué aux usagers.

"Nous allons re-sensibiliser le personnel au respect le plus strict des règles sanitaires", poursuit la directrice. Dans un premier temps, le service social ne travaillera qu’à bureaux fermés, par e-mail ou par téléphone, avec des rendez-vous pour les cas les plus urgents. Une communication sera diffusée ce vendredi à l’intention des membres de la plateforme alimentaire de Charleroi. "Cela leur permettra de réajuster leur distribution de repas."

En 2020, le Resto du cœur a vu son activité augmenter de manière spectaculaire. Le nombre de bénéficiaires quotidiens a quasiment triplé. "Nous sommes passés d’une moyenne de 250 à quelque 650."

Des affiches ont été apposées aux fenêtres pour informer les usagers de la reprise.