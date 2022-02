Le secteur de l'accueil temps libre se mettra en grève jeudi à Charleroi et rejoindra de la sorte l'action des enseignants, a indiqué mardi le secrétaire régional de la CGSP-Admi, Philippe Barbion. Les travailleurs du secteur dénoncent la dégradation des conditions de travail et le manque de reconnaissance vis-à-vis des efforts fournis depuis le début de la crise sanitaire. Les accueillants temps libre assurent l'accueil extrascolaire avant et après les cours. Au cours des derniers mois, ils ont régulièrement été mis à contribution lors des suspensions de cours. "Le tout dans les conditions difficiles liées à la gestion de la crise sanitaire dans les écoles", a ajouté Philippe Barbion.

Le millier d'accueillants dans les écoles carolos pourraient participer au mouvement de grève de jeudi. D'autres prestant dans les écoles de communes proches pourraient également le rejoindre.

En début de semaine, les techniciens de surface employés par la Ville de Charleroi ont également indiqué qu'ils participeront au mouvement de jeudi.