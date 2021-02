C'est le coup de 15 heures qu'une centaine de manifestants se sont rejoints sur la place Verte. Si le message principal était porté par les acteurs de l'Horeca, d'autres secteurs comme les coiffeurs et les sportifs étaient venus grossir les rangs des mécontents.

Au programme, des discours de restaurateurs mais aussi de tous ceux qui se sentent oubliés non seulement dans leur envie d'avoir des perspectives mais aussi oubliés dans les discours de reprises.

Parmi les personnes présentes, Chrystel Robert, patronne du Sambre et Meuse à Gerpinnes n'en peut plus de cette situation. "Les aides c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Ce que nous revendiquons c'est une ouverture immédiate. Nous nous estimons discriminés bien que nous avons tout mis en place et investi pour la protection sanitaire."

Avec 20.000 euros de charges mensuelles fixes et une douzaine d'équivalents temps-plein, la restauratrice a reçu 14.000 euros d'aide sur 7 mois pour ses deux établissements. Une somme qu'elle dit insuffisante alors qu'elle arrive au bout de ses ressources. "On ne comprend pas comment l'état ne nous entend pas plus."

L'action sur la place Verte est une première. En cas de silence continu des responsables politiques, les mécontents ont programmé d'autres événements publics.

Si la situation personnelle des acteurs de l'Horeca est compliquée c'est aussi des drames humains qui se jouent en coulisse. "On se bat aussi pour nos salariés car 7 mois au chômage économique à 70% du salaire ça laisse des traces. Certains ne reviendront pas et se sont réorientés. J'ai perdu des éléments clés de mon entreprise par ce qu'ils ont dû se réorienter."

Les actions mises en places ont pour but de fédérer un maximum de personnes.

Aux côtés des restaurateurs, des hôteliers et des cafetiers d'autres professions étaient venus se faire entendre comme les coiffeurs, les tatoueurs et les sportifs venus faire bouger les foules.