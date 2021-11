Depuis plus d’une semaine, un singe erre de toit en toit dans les rue de Gilly. La Ville de Charleroi en appelle à la collaboration de tous pour tenter de le sauver dans les meilleures conditions.

Les autorités indiquent donc sur le site web de la Ville plusieurs règles pour y arriver :

Ne pas nourrir le singe, ni lui mettre de la nourriture à disposition aux alentours de votre logement, car la nourriture peut déclencher un comportement agressif de l’animal amenant à des morsures et des blessures graves.

Ne pas essayer d’attirer ou d’approcher l’animal, car les singes peuvent transmettre des maladies contagieuses pour l’homme ainsi que certains parasites.

N’essayez pas de l’attraper, ni de le faire rentrer chez vous, ceci pourrait également conduire à de graves blessures aussi bien pour vous que pour l’animal.

Si vous vous retrouvez face à cet animal, restez calme, ne vous en approchez pas, ne faites pas de gestes brusques, ne criez pas. Ces animaux restent imprévisibles et peuvent être perturbés par certaines de nos réactions pouvant déclencher un comportement agressif.

Si vous vous retrouvez présents lors des essais de capture, n’interférez surtout pas avec celle-ci pour le bien-être de l’animal et pour votre propre sécurité ainsi que celle des intervenants.

Si vous apercevez le singe, appelez immédiatement le 071/86 72 37 en indiquant avec précision l’endroit où celui-ci se trouve.

"Si un singe vous griffe ou vous mord, vous devez rapidement vous faire soigner par un médecin. Dans un premier temps, nettoyez immédiatement la griffure ou la morsure avec de l’eau tiède et du savon. Ensuite, appliquez un antiseptique (style Iso-Bétadine). Appliquez une compresse et un bandage le temps de vous rendre chez votre médecin", indique la Ville. "Il ne faut pas oublier que les singes nous ressemblent : ils sont malins et profitent volontiers de facilités pour se nourrir. Rapidement, ils prennent leurs aises et deviennent trop curieux, voire agressifs. Le meilleur comportement vis à vis de la nature est celui du respect et de la distance."