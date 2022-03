La nouvelle réglementation sur le stationnement dans le centre-ville de Charleroi est critiqué. Bien que la création de zone magenta ait été mise sur pied afin de permettre une meilleure rotation et éviter les voitures ventouses certaines personnes travaillant dans le centre-ville dont les professeurs de l'école Notre Dame souhaitent que la mesure soit revue.

"En novembre, j’ai acheté un abonnement. Ca m’a couté 120 euros. En janvier, ils ont changé les règles et la zone orange près de l’école est devenue rouge. Je n’étais pas au courant et j’ai reçu une amende. Je suis scandalisée, non seulement ils changent les règles sans nous en avertir mais, en plus, maintenant on doit se garer ailleurs et notre abonnement n’est pas remboursé. On a juste le sentiment de se faire avoir", déclare une enseignante.

Les enseignants ont tenté de contacter les autorité communale mais sans succès. "Nous avons envoyé un mail au collège et au cabinet du Bourgmestre. Il est anormal que les règles changent en cours de route. Personne ne nous a répondu, on se retrouve avec des abonnements qu’on ne peut plus utiliser."

Pour les enseignants, les raisons invoquées ne sont pas le reflet de la réalité de terrain. "On nous parle de voitures ventouses, de rotation,… Mais c’est du vent ! Nous passons régulièrement dans ces nouvelles zones rouges et magenta. Les places sont régulièrement vides ! Et nous, on doit garer nos voitures bien loin, sous le pont près de l’Hélios ou près d’Alstom, sur l'avenue de Philippeville", ce qui crée un réel sentiment d’insécurité. "Quand on a réunion des parents et qu’on doit rejoindre nos voitures, il fait sombre et ces zones sont malheureusement peu sûres. Quand on est une femme, c’est encore pire. Et je ne vous parle pas du vandalisme. La ville fait tout à l’envers. Pas de parking de délestage, pas de navettes régulières, pas assez de transport en commun… mais un parking payant. Nous sommes vraiment en colère," conclut une autre enseignante.

Pour les parents aussi, ce règlement pose des problèmes, n'ayant pas le temps d'aller se garer si loin et, de peur de se ramasser une amende, ils se mettent souvent en double file. Le parking payant ne résout donc rien.

Ces enseignants demandent qu'on revienne sur le nouveau règlement de parking payant qui impacte la vie des travailleurs du quartier au quotidien. Pour eux, la Ville de Charleroi doit trouver des solutions structurelles pour permettre à chacun de venir travailler en centre-ville sans payer des sommes folles.