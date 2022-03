L'outil, basé au coeur du Rockerill, dans les anciennes usines de La Providence, vient de recevoir un chèque de 11 000€ du collectif d'entreprises mécènes Sambria, issu de Prométhéa.

Lauréat de l’édition 2021 du prix Sambria, le Rockerill accueillait, hier matin, les entrepreneurs membres de ce collectif de mécénat culturel, qui ressort de l’ASBL Prométhéa. Communication & event manager pour Prométhéa, Sabrina Marinucci rappelle: "Le collectif Sambria soutient des projets sur le territoire du grand Charleroi, qui allient à la fois la médiation culturelle au plus grand nombre, avec un volet qui touche au patrimoine immobilier". L’équipe du Rockerill anime les anciennes forges de l’usine de la Providence depuis quinze ans, elle entrait parfaitement dans le contexte du prix Sambria. Ce dernier, on le sait, est attribué précisément pour le développement d’un studio musical, de répétition et d’enregistrement, au cœur même des hauts murs du Rockerill.