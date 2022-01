La loi fédérale anti-discrimination est complexe, elle aborde de nombreuses thématiques comme les discours de haine, les actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou encore le harcèlement. Depuis décembre, la ville de Charleroi propose à ses agents en contact avec la population de suivre une formation qui aborde les différentes facettes de cette loi, ainsi que les aménagements raisonnables (pour les PMR).

Le projet a été initié par le cabinet de l’échevine en charge de l’Égalité des chances Alicia Monard. "Au jour le jour, notre personnel est confronté à des situations parfois déroutantes: conflits d’usagers dans les salles ou files d’attente, tensions aux guichets citoyens, remarques déplacées, propos équivoques… Il est de notre devoir d’organiser la diversité et l’inclusion au sein de notre administration, explique-t-elle. Nous invitons ainsi les travailleurs communaux qui le souhaitent à mieux maîtriser les matières de la loi anti-discrimination."

Une formation en ligne existe, elle a été conçue par Unia, l’organisme interfédéral belge pour l’Égalité. Quelles sont les finalités de ce dispositif légal? Quels cas de figure type? Quelles réactions appropriées? Étape par étape, les modules accompagnent chacune et chacun dans une bonne connaissance de la loi, les préparent à avoir des réactions appropriées pour protéger les minorités et veiller au respect du droit.

"Sans le vouloir, on peut soi-même parfois avoir un comportement déplacé. Nous invitons dès lors à utiliser l’outil en ligne eDiv qui cerne les enjeux de manière accessible, notamment via divers exercices et une base de données de 155 situations concrètes, chacune avec une réponse et un conseil juridique", dit l’échevine.

À Charleroi, plusieurs centaines de travailleurs sont potentiellement amenés à avoir des contacts directs avec les habitants. "Il nous appartient de bien les outiller", dit Alicia Monard. À la fin de chaque module de formation, une attestation de participation est délivrée aux apprenants, qui doivent la faire suivre au service Formation. Celui-ci élabore actuellement une campagne de sensibilisation en présentiel qui sera organisée lorsque les incertitudes relatives à la crise sanitaire le permettront.