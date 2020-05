Plan de déconfinement progressif pour les services sociaux.

Pendant plus de deux mois, c’est à bureaux fermés qu’a fonctionné le service d’aide sociale du CPAS de Charleroi. Ses douze antennes locales seront à nouveau accessibles dès ce vendredi, à raison de deux matinées par semaine, les lundis et les vendredis.

Pour limiter le temps d’attente, les usagers sont priés de prendre préalablement rendez-vous. Le port du masque leur est demandé. "La sécurité sanitaire du personnel et des bénéficiaires est au cœur de notre plan de déconfinement", insiste le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe. Hygiène, distanciation sociale, équipements de protection, déplacements dans les locaux, tout a été soigneusement codifié. Des vigiles circuleront d’une antenne sociale à l’autre. "Avec l’approbation des organisations syndicales, notre CPAS a défini un schéma de reprise progressive de ses activités."

C’est le mercredi 13 mai que le premier espace d’accueil a opéré son redémarrage : il s’agit du magasin du pôle d’économie sociale de la route de Philippeville à Couillet. Cinq jours plus tard, les visites reprenaient dans les neuf maisons de repos et de soins de l’institution, avec d’infinies précautions. "Dans le secteur des soins et services à domicile, les missions urgentes et indispensables ont été assurées durant toute la crise", rappelle le président. C’est ainsi que le nombre de personnes recevant un repas à la maison a augmenté de 20 %.

Depuis cette semaine, les aides ménagères sociales ont recommencé leurs prestations là où les clients le souhaitaient. Infirmières et aides familiales vont peu à peu retrouver leur niveau d’activité d’avant Covid-19. "Depuis six semaines, nous avons décentralisé la distribution des colis alimentaires, chaque district dispose de son propre point", poursuit Philippe Van Cau. La hausse de fréquentation montre que l’initiative répondait aux besoins. "Nous avons également étendu au week-end la distribution de colis au Passage 45 (Charleroi Centre), dont les équipes accueillent désormais sur rendez-vous en semaine."

Depuis ce lundi, le restaurant social de la Docherie Jean Ester a été transformé en bar à soupe en take away : les habitants du quartier peuvent aller y chercher quotidiennement et gratuitement du potage. "En ce qui concerne l’hébergement des SDF, nous maintenons jusqu’à nouvel ordre notre abri de nuit du Parc des Sports, d’une capacité de 60 lits." Les quatre espaces citoyens du CPAS, ainsi que les deux relais emploi et le service migrants viennent aussi de rouvrir. Quant à la médiation de dette et à la maison de l’énergie, la reprise est fixée à ce mardi 2 juin.