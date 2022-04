En raison des travaux de rénovation de la ville haute, la cérémonie de remise des Beffrois de cristal traditionnellement organisée au palais des Beaux-Arts s’est déplacée au Dôme, où elle a rassemblé ce jeudi plusieurs centaines d’invités.

D’ordinaire sont salués les femmes et les hommes qui ont contribué au développement ou au rayonnement de Charleroi. Pour le retour de l’événement après un an et demi d’absence, la Ville a tenu à récompenser les initiatives et actions menées pendant la pandémie et lors des intempéries du mois de juillet dernier.