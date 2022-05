Les Espaces citoyens de la Ville de Charleroi sont des lieux ouverts à tous dépendant du CPAS et entrant dans la politique du Plan de Cohésion Social. Nuls besoins d'être bénéficiaire d'allocations pour pousser la porte d'un des quatre espaces répartis sur le territoire de Charleroi. Situées à Gosselies, à la Porte Ouest à Marchienne-au-Pont, à la Docherie et à Dampremy elles sont implantées au sein des quartiers et donc plus près de la vie des carolos.

Leurs spécificités est d'offrir à tout qu'il le souhaite une offre de service et de projets tenant compte de la réalité du terrain de l'endroit où elles sont implantées. « L'action sociale particulière de ces dispositifs est de construire petit à petit, hors des contraintes d'un dispositif codifié mais sur base d'une expérience qi s'est enrichie au fil des projets et des échanges, » explique Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS de Charleroi.

L'objectif des ces Espaces Citoyens est non seulement liée à la personne en tant que telle mais également à la collectivité qui profite du développement et de l'épanouissement personnel. "Là, il est permis aux citoyens d'accéder à un outillage, à une remédiation, à l'information à un développement personnel et collectif. Chacun est aidé et soutenu sans son propre développement grâce à une remobilisation individuelle de personnes en décrochages social ou encore en perte de repères."

D'un côté plus structurel, les Espaces citoyens sont clairement des outils à l'action collective. "Quels que soit son âge, son statut, sa nationalité, tout habitant peut y trouver des services et des projets de proximités dont la méthode de travail consiste principalement en animations collectives," poursuit Laurence Verseeke, adjointe à la direction de l'action colletctive.

Sur le terrain cela se traduit par des actions concrètes comme la participation au programme Mai'tallurgie et notamment aux festivités de clôture avec un spectacle de l'école des devoirs, les journées de voisins, des balades sur les terrils de Dampremy, les journées 1 2 3 Soleil à Dampremy en juillet et à Gosselies en août.

Ce qui donne aussi toute sa dimension aux 42 travailleurs sociaux des Espaces Citoyens c'est la reconnaissance reçue que ce soit comme Ecole des devoirs ou la Maison des parents. Ces projets et les méthodes de travail ont été validé ce qui entraîne certes d'avoir une grande rigueur de suivi mais également des subsides supplémentaires. Les Espaces citoyens sont des projets de grandes ampleurs puisqu'un montant de plus de 1,4 million est alloué.

Au cours du mois de mai, juin, juillet et août, ce sont près d'une centaine d'activités qui sont organisées, seules ou co-organisées avec les partenaires de terrain, sur le territoire par les 4 Espaces citoyens. Certaines concernent le groupes déjà actifs toute l'année ; d'autres, plus ponctuelles, sont ouvertes plus largement au public.

L'automne sera également fertile en activités avec par exemple la brocante de quartier de Gosselies.