C'est une grande première pour Charleroi. L'asbl Centre-ville en collaboration avec la Ville et les commerçants organisent Les Fantaisies : la première édition du festival des Arts de la rue à Charleroi.

Ce samedi 30 avril prochain, de 11h à 19h, il sera possible de faire de surprenantes rencontres dans le centre-ville de Charleroi : comédiens en tout genre, mime automate, jongleurs, échassiers… Bien d’autres choses, tout aussi inattendues seront proposées au public tout au long de cette journée. Ce projet émane d'une réflexion et d'un constat "Nous avons réalisé une enquête auprès des chalands et ce qui en est ressorti c'est que les gens trouvaient qu'on était en manque d'animations culturelles dans les rues," explique Hélène Malnoury, Chargée de projets à l'asbl Centre-Ville.

Cette première édition se veut être une sorte de test pour amener de l'animation en Centre-Ville et en faire profiter les commerçants dont le secteur Horeca. "Le but est de faire évoluer l'événement et qu'il soit récurrent. Il serait aussi envisageable d'étoffer le nombre de partenaires et ainsi faire grandir le festival. Suivant les résultats il est possible de faire ce festival sur un week-end, une demi-semaine voire une semaine. Pour cette première nous proposons une journée bien chargée complètement gratuite."

Sont prévus au programme des animations sur les différentes places, de la Digue, Verte, Buisset ainsi qu'au Parc Astrid et dans Rive Gauche. Des animations déambulatoires sillonneront les rues du Centre-ville également.

Parmi les artistes présents ont pourra trouver des échassiers sculpteurs de ballons, des conteurs avec la Maison du Conte, La Fanfare Bidon,un mime-automate, les élèves du Conservatoire Arthur Grumiaux. Les élèves des humanités théâtre du Lycée Martin V de Louvain-la-Neuve mais aussi la grande parade Bollywood du Magic Land Théâtre.

Le programme complet est disponible sur le site de l'asbl Centre-ville. http://www.charleroicentreville.com/les-fantaisies/