Appréciés par les uns car festifs, les feux d’artifice et de bengale organisés par des particuliers n’en constituent pas moins de véritables menaces pour le vivre ensemble et la sécurité. A Charleroi comme dans nombre d’autres communes, ils sont formellement interdits. Mais ils reviennent implacablement. Nous en sommes tous témoins pendant les fêtes de fin d’année où des fusées éclairent les jardins, arrières cours et rues de Charleroi.

Au conseil communal, l’indépendant Nicolas Kramvoussanos a interrogé la Première échevine faisant fonction de bourgmestre sur cette problématique. Tous les ans, ces feux d’artifice improvisés font plus d’une centaine de victimes dans notre pays. Il y a eu 108 blessés pendant les réveillons de 2018 à 2019 et 102 l’an passé où l’on a déploré deux morts. Mutilations, brûlures graves aux deuxièmes et troisièmes degrés : le bilan est très lourd et les dégâts souvent irréversibles. Sans parler des troubles occasionnés sur les animaux domestiques, que les explosions terrorisent.

Selon la fondation des brûlés, il faut se donner les moyens de veiller à la bonne application de la loi. Les articles 89 et 90 du règlement général de police de Charleroi sont très clairs : sauf autorisation préalable et écrite du bourgmestre, il est strictement défendu sur la voie publique ou dans les établissements publics, d’exposer à la vente, de détenir ou de distribuer des pétards ou des pièces d’artifice. De même, leur usage est banni, sous peine de confiscation et de sanctions.

"Nous n’avons pas les moyens de placer un policier derrière tous les jardins, cours et balcons le soir de la Noël ou de la Saint Sylvestre" observe Julie Patte qui en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun. Ce qui n’empêchera pas des contrôles et des interventions en cas de constat d’infraction.

Pour Nicolas Kramvoussanos, il faut aller plus loin. Saisir les produits illégalement vendus dans les commerces de Charleroi, mais aussi organiser de la prévention dans les écoles et stades de foot où certains supporters lancent pétards et feux de bengale sur les terrains.