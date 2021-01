En temps de crise, il n’est pas évident de trouver un travail. En effet, plusieurs secteurs sont à l’arrêt. Malgré tout beaucoup de personnes ont entrepris des formations pour pouvoir s'épanouir dans leur futur métier.

Mais au sein du centre de l’IFAPME de Charleroi, tout est fait pour offrir à leurs étudiants des formations dans les meilleures conditions possible. "Avant la deuxième vague, nous avons adopté un modèle qui sera valable jusqu’au mois de juin", explique Marie Gabar, chargée de communication de l’IFAPME de Charleroi. Les cours théoriques sont bien sûr donnés à distance. "A Charleroi, nous sommes les seuls qui proposons qu’un cours sur quatre soit maintenu en présentiel. Cela permet de garder le lien entre le formateur et ses étudiants", continue-t-elle.

De plus, si un chargé de cours s’aperçoit qu’il y a un décrochage de la part de ses élèves, il peut aussi demander que son cours soit donné en présentiel, toujours dans un souci de maintenir le lien social. "Nous avons aussi permis aux personnes qui n’ont peut-être pas de matériel informatique chez eux, de venir à l’IFAPME pour assister à leur cours à distance", ajoute la chargée en communication.

Ce centre de formation a aussi fourni un grand travail de réorganisation de tous les locaux pour accueillir toutes les personnes dans le respect des règles sanitaires.

En ce qui concerne les cours pratiques, ceux-ci sont donnés au centre. "Pour les métiers de restaurations, les exercices de services à table sont maintenus même s’il n’y a plus de convives. Et pour les plats, les élèves peuvent les reprendre chez eux. Les stages sont maintenus chez les traiteurs et aussi dans certains restaurants qui offrent un service à emporter".

Malgré la crise, l’IFAPME de Charleroi constate moins d’abandon que les années précédentes à la même période surtout auprès des chefs d’entreprises. Ces personnes ont l’ambition de poursuivre leur formation jusqu’au bout.