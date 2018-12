Le mouvement citoyen a organisé sa première action de partage en ville.





Si les Gilets Jaunes sont connus pour leurs blocages et autres actions coup-de-poing. Il y a derrière ce mouvement citoyen un appel clair à plus de solidarité et d’humanité.

En cette période de fêtes, ils ne relâchent pas leurs efforts de sensibilisation à plus de justice écologique et sociale mais aussi n’hésitent pas à se mettre en action pour aider les plus démunis lors de l’opération “No Nouvel an”.

Avec l’opération “No Noël”, quelques Gilets jaunes avaient décidé d’offrir des repas sur Namur. Ce dimanche, ils étaient une bonne dizaine venant de Bertrix ou encore Bastogne pour offrir de la soupe, du pain, vêtements et des couvertures aux personnes en difficultés.

Après avoir pris contact avec la direction du centre d’accueil de jour “Comme chez nous”, les bénévoles ont offert un moment de chaleur humaine et de convivialité. Venus de toute la Belgique, ils se sont organisés pour récolter tout ce qui pouvait donner un air de fête et aiguailler “les laissés pour compte”. Qu’ils soient originaires de Namur, du Luxembourg ou même de Flandre, tous n’avaient qu’un seul objectif : réconforter autrui.

Certains avaient déjà pensé mener une telle action mais les structures manquaient. Avec le mouvement des Gilets Jaunes c’est plus facile.

Ce dimanche a donc marqué la première opération sur Charleroi : “nous espérons que nous pourrons continuer et ne pas en rester là. Nous souhaitons montrer que derrière ce mouvement citoyen on trouve des hommes et des femmes dont le quotidien n’est pas facile mais qui malgré tout se sentent concernés par la solidarité et le soutien envers les plus démunis. Nous ne faisons pas grande publicité de ces actions mais nous tenons à nous rendre sur le terrain.”

Ils sont ensuite allés au parc Astrid avant de se rendre en soirée devant l’abri de nuit Dourlet. S’ils ont pu réaliser cette action c’est grâce à la générosité de mécènes.