Au Bois du Cazier à Marcinelle, les cérémonies du 8 août étaient placées cette année sous le double jubilé des 65 ans de la catastrophe et des 75 ans de l’accord belgo-italien d’immigration de main d’œuvre « Homme contre charbon ». Pour en saisir le sens, il faut replacer cet accord dans son contexte historique, selon le conservateur du musée Alain Forti. « En 1944, à la libération de son territoire par les alliés, l’Italie est dans une situation critique. Si les destructions n’ont pas entamé le potentiel industriel, la production a baissé de deux tiers. Les récoltes sont réduites de moitié et l’élevage est fortement touché. Les couches les plus défavorisées de la population sont ainsi menacées de famine. L’inflation est galopante et les prix vingt fois supérieurs à leur niveau d’avant-guerre. Enfin, le chômage explose. A 1500 kms au nord, les Belges ne veulent plus descendre dans la mine, secteur vital à la reprise de leur économie. L’échec des campagnes de recrutement intérieures va amener le gouvernement à se tourner vers l’étranger.

Le protocole « Homme contre charbon » est signé à l’été 46, il porte sur le transfert de 50.000 travailleurs italiens en échange de la vente à meilleur prix de 200 kg de charbon par homme et par jour. Sauf qu’en définitive, aucune tonne ne passera jamais la frontière. L’Italie a trouvé des approvisionnements moins chers dans d’autres pays. Ce n’est pas le seul leurre de cette opération de migration à grande échelle. Les affiches placardées dans les villages de la Botte vantent en effet les avantages d’un emploi en Belgique : salaires élevés, charbon et trajets de chemin de fer gratuits, allocations familiales, congés payés, prêts à faible taux d’intérêt en vue de la construction ou l’achat d’une habitation, retraite anticipée… Des brochures de propagande proposent même un logement décent dès l’arrivée. Dans les faits, ce ne seront souvent que des quartiers boueux et mal équipés en confort, voire d’anciens baraquements de prisonniers de guerre. A Marcinelle, les abris en tôle du Sart saint Nicolas accueillent ainsi les expatriés. Et que dire des conditions de travail qui sèmeront la maladie et la mort parmi les membres d’une véritable génération sacrifiée.

A Marcinelle, 136 des 262 victimes de la tragédie avaient la nationalité italienne. Parmi eux, 22 étaient originaires du village de Manoppello dans les Abruzzes, avec lequel Charleroi continue à entretenir des liens.