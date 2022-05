Le Bureau permanent du CPAS, en sa séance du 19 mai 2022, a approuvé l’octroi des budgets participatifs à 18 projets dont la portée est sociale, culturelle ou encore humanitaire. Le montant global dédié cette année est de 56.865 euros.

L'idée des budgets participatifs n'est certes pas nouvelle mais elle arrive toujours à point pour les associations ayant un but social. Il s'agit pour nombre d'entre elles d'un apport financier assez appréciable sur au sortir de la crise sanitaire lors de laquelle les activités ont été soit annulées soit perturbées dans leur organisation.

Il s’agit d’une tradition déjà longue puisqu’elle est née au sein d’un des espaces citoyens, l’Espace citoyen de la Porte Ouest au début des années 2000 avec au départ, une portée très locale. La dimension s’est ensuite étendue aux 3 espaces citoyens et l’idée a été étendue quelques années plus tard aux 15 communes de Charleroi.

Les budgets participatifs sont un soutien de taille pour les associations agissant localement. "L’Action sociale passe aussi par la collaboration avec le tissu associatif local. C’est pourquoi, en sus des partenariats récurrents sur des projets à plus longterme, il me tient à cœur que le CPAS puisse également, chaque année, apporter son soutien à de plus petites associations qui mettent en place des projets participatifs comme ceux-ci ou des microprojets spécifiques d’aide matérielle, alimentaire et d’accès à l’hygiène aux personnes les plus précarisées. Ensemble, nous sommes plus forts, plus efficaces pour nos concitoyennes," explique Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS de Charleroi.

De manière concrète, le Comité d’Agrément des Budgets Participatifs (composé de conseillers de l’Action sociale et d’agents du CPAS, de représentants de l’associatif et d’anciens lauréats des budgets participatifs), s’est réuni en date du 30 mars 2022 et a retenu 18 projets présentés sur base de critères reprenant la lutte contre toute forme d’exclusion, le renforcement du lien social et l’impact positif sur les personnes en situation de précarité. L’aspect innovant et le nombre de personnes potentiellement concernées ont également été pris en compte. Le budget maximum accordé par projet est de 3.500 euros et, bien entendu, chacun des projets retenus fait l’objet d’une convention avec le CPAS afin de s’assurer de la bonne fin de la subvention octroyée.

Les lauréats sont :L’ASBL « A cœur space », L’AMO « Point Jaune », L’ASBL « Comme chez nous » pour 2 projets, L’ASBL « Formidable », La SPRL « Movie Experience », L’ASBL « Matthias », L’ASBL « C’prévu », L’ASBL « Stard1jour », L’ASBL « Relais social du pays de Charleroi », L’ASBL « Le regain », Le VECTEUR (ASBL « Orbitale », L’ASBL « TEP », L’ASBL « La Faim du mois », L’ASBL « Bouge », L’ASBL « Comité Solidarité Jeunesse », L’ASBL « Trempoline- Tremp’ose ».