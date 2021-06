Lundi soir, comme après de nombreux matchs de cet Euro, des supporters se sont rassemblés aux alentours de l'hyper-centre pour faire la fête, klaxonner et agiter des drapeaux. Mais particularité : ils ne fêtaient pas seulement une victoire mais aussi une défaite.

De fait, si on a pu apercevoir quelques drapeaux suisses lundi soir, on a surtout vu des drapeaux belges, italiens, turcs et espagnols... alors que le match France-Suisse s'est terminé par une victoire des Helvètes aux penalties !

Les supporters belges semblaient donc être sortis pour fêter la défaite de la France au moins autant que la victoire de la Suisse. Les coups de klaxons autour de Charleroi ont continué jusqu'à une heure du matin au moins.