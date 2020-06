"La crise est telle que des sans papier n'ont même pas la possibilité de simplement se procurer un masque."

Ils étaient à peine une dizaine à s'être mobilisés sur la Place Charles II à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés.

Alors qu'à Bruxelles et dans d'autres villes du pays, des défenseurs des réfugiés et des sans-papier se sont mobilisés, à Charleroi il a été aussi question de régularisation et de fermeture des centres fermés.

Non seulement le groupe a défendu les avantages de la régularisation mais il a tenu à mettre en exergue les difficultés éprouvées par les sans papiers durant cette crise. "Avec le Covid-19 nous avons encore plus été exposés aux problèmes que connaissent les sans-papier. Pas de papiers, pas de masques. Nous avons du compter sur la solidarité des gens notamment la Fourmilières de Charleroi, un collectif de citoyens qui les distribuait. Les sans-papier n'ont pas droit aux masques du Fédéral", explique Riet Vandeputte coordinatrice à l'Ecole des solidarités.

La situation actuelle est aussi très dure économiquement. "Quand beaucoup ont perdu une partie de leurs revenus, eux ont tout perdu car la plus part travaillent au noir."

Sur place, les manifestants ont témoigné de l'impossibilité d'avoir une vie décente et reconnue.

Pour la coordinatrice, manifester à Charleroi est symbolique car la ville compte un centre ouvert et est toujours susceptible d'accueillir un centre fermé. "Une de nos demandes est de mettre fin aux centres fermés assimilable à des prisons ce qui peut laisser penser que l'on a commis un délit mais il n'en est rien. On criminalise par défaut."

S'il s'agit d'une cause nationale, le collectif souhaite que le conseil communal de Charleroi puisse interpeller leurs homologues du Fédéral et faire valoir leur connaissance du terrain. "Nous avons demandé au conseil communal de Charleroi de voter une motion en soutien de la régularisation en sachant que ce n'est pas le conseil qui décide, mais si toutes les grandes villes de Belgique mettent la pression, il y a aura plus de poids pour une meilleure régularisation."

Riet et les sans-papier carolo espèrent que la Ville signera la motion lors du conseil communal du 29 juin.