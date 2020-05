Pendant le déconfinement, le marché des fleurs a déménagé sur la place de la Digue, cette nouvelle a été plus ou moins bien accueillie.

La deuxième édition du marché de Charleroi "en mode covid-19" s'est déroulée sous le soleil ce qui a enjoué ou tempéré le public venu sur place.

Réparti sur la place Verte, place de la Digue et le boulevard Alfred de Fontaine, le public devait d'abord se resituer car habitué de retrouver chaque semaine les commerçants aux mêmes emplacements. Cette semaine, il n'en était rien, le marché des plantes avait déménagé vers la place de la Digue. Ce changement a été relativement bien apprécié. Si le public est prêt à découvrir un nouveau site, il reconnaît que le changement de site a été mal renseigné. Sur place, une fois l'entrée trouvée, il faut penser à tenir les distances de sécurité et à respecter le sens de circulation. Les personnes que nous avons interrogées sur la place de la Digue nous ont fait part d'un manque tant au niveau du fléchage qu'au niveau du respect des distances. "Par deux fois des personnes m'ont accostées en me disant que je marchais à contre sens. Je ne l'ai pas fais exprès. D'un côté je regarde les étales et de l'autre je suis le mouvement, il a suffi que je suive quelqu'un qui s'est déjà trompé pour que je ne m'en aperçoive pas."

Au mois de mars dernier, la ville nous communiquait les changements dans le parcours du marché à la ville haute mais avec l'arrivée du coronavirus c'est toute la ville haute qui a été vidée de ses maraîchers finalement. "Je n'avais pas vu que le marché avait changé de place, je trouve que ce n'était pas très bien expliqué," explique un visiteur.

Du coté des commerçants, le sentiment est tout aussi partagé. "Je ne savais pas si avec les changements les gens allaient suivre. Ce n'était pas clair que nous descendions ici mais c'est une chouette place et pourquoi pas y rester ?"

Sur les autres sites comme la place Verte ou le boulevard Alfred de Fontaine, le public était aussi au rendez-vous mais dans une moindre mesure. "Je viens au marché pour me promener et flâner, je n'ai plus cette impression aujourd'hui. Ici, il faut suivre des sens de circulation, on doit gérer les personnes qui arrivent en face et qui ne comprennent pas qu'il y a un sens. Le faire remarquer est un challenge : certains le prennent mal et répondent grossièrement. Avoir un masque ne laisse pas de place à la lecture du visage et le ton peut facilement monter."

Si certains ont apprécié se balader dans la ville pour aller de place en place et redécouvrir sa ville, d'autres nous ont fait part que le marché à la ville-haute "devenait un vrai coupe gorge et que le déménagement devenait plus qu'une nécessité."

Avec des avis mitigés, les commerçants et le public sont heureux de se retrouver même si aucune habitude n'est encore à prendre.