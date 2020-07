Depuis la séparation le 15 janvier 2018, Valérie est harcelée par Mario.

Ce dernier la suit partout où elle se trouve. Il a frappé le père de Valérie dans le dos avec une masse.

La relation sentimentale entre Valérie et Mario n’a pas duré longtemps. Les tourtereaux ont été ensemble entre avril 2017 et janvier 2018. Le 15 janvier, Valérie sonne la fin de sa relation avec son compagnon. Mais ce dernier n’accepte pas la décision. Pour Mario, il est encore avec Valérie. Le jour même de la séparation, Valérie débarque avec son père pour prendre des documents. Mario les accueille avec une masse et frappe son ex-beau-père dans le dos.

Partout où se rend Valérie, Mario B. n’est jamais bien loin. Il la suit sur son lieu de travail et sur ses lieux de loisirs. Il n’hésite pas non plus à la déranger, en l’appelant ou en lui envoyant des SMS en plein milieu de la nuit. Le 16 avril 2018, Valérie, qui se trouve à la piscine de Nalinnes, voit Mario brandir fièrement un bidon d’essence en menaçant de brûler son véhicule. Quand il est convoqué par la police ou le parquet, Mario s’en fout des rappels à l’ordre et recommence son comportement dès le lendemain.

Une peine de minimum 15 mois de prison ferme est requise par défaut contre Mario, en état de récidive avec une condamnation à 1 an de prison avec sursis pour vols et menaces. Jugement le 22 septembre.