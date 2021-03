Anne Timmermans a présenté le "projet de territoire de Charleroi Métropole", ce vendredi matin, lors d'une vidéoconférence à l'attention des médias. Le projet avait été soumis aux 29 communes plus tôt dans la matinée.

Un petit rappel s'impose : Charleroi Métropole, c'est un territoire et un bassin de vie. Il regroupe vingt-neuf communes, 2000km² et 550.000 habitants du Hainaut et de la province de Namur (...)