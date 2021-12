C'était il y a 4 ans déjà : 29 bourgmestres s'étaient donnés rendez-vous aux Lacs de l'Eau d'Heure pour la première Conférence des Bourgmestres. Elle devait fonder "Charleroi Métropole" et apporter un pendant politique et territorial à la dynamique d'un "bassin de vie carolo", qui préexistait via le Comité de Développement Stratégique, axé lui plutôt sur le développement économique. Il y a quelques mois, Sambreville est venu rejoindre les rangs de Charleroi Métropole, portant à 30 communes, 600.000 habitants et 2.000km² ce projet de coordination territoriale.

Ce mercredi, Paul Furlan, accompagné de Caroline Taquin (vice-présidente), Delphine Reman (chargée de projet), Anne Timmermans (coordinatrice) et Denis Carriat (Food.C), ont fait le point sur le bilan 2021 de Charleroi Métropole.