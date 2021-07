"Aujourd’hui, on importe deux sacs de farine sur trois pour faire du pain, il n’y a pas de souveraineté alimentaire en Wallonie", a souligné la ministre de l’Environnement Céline Tellier. En marge des réformes à venir à l’ASFCA, les communautés urbaines s’organisent dans leur coin pour développer l’agriculture durable et la transformation alimentaire. C’est le cas à Charleroi Métropole, ce groupement de 30 communes qui totalise près de 600 000 bouches à nourrir et pour lesquelles la volonté politique est d’apporter de la nourriture qui soit à la fois saine, locale et durable. "Le tout en soutenant la création d’emplois", glisse Xavier Desgain, vice-président de la Conférence des Bourgmestres.