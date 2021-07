Plein de choses à faire et à découvrir de juillet à septembre

Au bord de l’eau, sur les sentiers de traverse, en ville, en mode ludique ou en mode aventure : les propositions touristiques se déclinent dans l’abondance à Charleroi Métropole cet été.

D’abord au fil d’une offre d’une centaine de promenades guidées pour les individuels et les familles. Randonnées nature, sorties à vélo, circuits urbains patrimoine et histoire, architecture, rencontres insolites : l’agenda s’étire jusqu’en septembre, observe la directrice de la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi Valérie Demanet. Il sera donc permis aux carolos qui ne partent pas en vacances, tout comme à ceux qui en reviennent ou se préparent à voyager de visiter et revisiter leur ville.

Il y a pas mal de nouveautés : "le succès de la formule des balades contées nous a amené à en reprogrammer deux, l’une au parc Bivort de Jumet le 21/08 sur le modèle de celle du château de Farciennes, l’autre dans la petite Brocéliande fleurusienne où les histoires tiendront lieu de fil conducteur -plusieurs dates sont fixées en juillet et en août. On pourra également aller marcher dans les rails de l’ancien vicinal de Charleroi Nalinnes (01/08)."

Autre bon plan vacances : le parcours street art de l’intra-ring carolo. Un dépliant est en préparation avec une carte identifiant vingt fresques ou œuvres d’art urbain. Il faut compter deux heures pour effectuer le circuit.

Enfin, la MT mise sur la ludification de ses produits.

Deux escapes games font leur apparition : partenaire touristique, Ludo Trotter a conçu un jeu en extérieur pour s’immerger dans l’univers de la BD. La résolution d’énigmes permet aux participants d’avancer (au prix de 35 euros pour 6 participants). Dico Games alias Didier Colart invite à la "petite escapade", un jeu de déduction pour (re)découvrir des personnages historiques de carolos.

Au Bois du Cazier, une animation "sac à dos" a été élaborée pour les 6 à 12 ans. Grâce à une série d’accessoires présents dans le sac à dos, les enfants doivent relever une série de défis en lien avec la biodiversité et la mémoire.

Comme l’an passé, l’appli Totemus fera passer de bons moments à ses utilisateurs, entre géocaching et chasse au trésor. Elle a été téléchargée près de 750 fois depuis sa création l’été dernier.

Infos : www.cm-tourisme.be ou 071/86.14.14