Une demande a été lancée afin que tous les citoyens bénéficient de masques de protection.

Les communes de Charleroi Métropole ont décidé de s'unir et de faire une demande conjointe afin que les tous les citoyens des différentes communes puissent bénéficier de masques.

Alors que plusieurs de ses communes "se débrouillent" afin de veiller à la sécurité sanitaire de leurs citoyens, certaines communes comme Courcelles, Châtelet ou encore Montigny-le-Tilleul demandent une action à plus grande échelle.

On parlerait de 500.000 masques, pour créer un "stock" à Charleroi Métropole et ses 29 communes. Sudpresse évoque dans ses colonnes qu'un appel a été lancé et que des masques pourraient arriver d'ici fin mai.

Si ça et là les citoyens tentent de s'organiser au mieux grâce à des mouvements spontanés de fabrications de masques et autre matériel de protection, les communes prônent l'union des forces vives de même qu'une intervention financière du Collège provincial ainsi que du Gouverneur de la Province car les communes sont déjà fortement impactées. Des décisions doivent se prendre dans les prochains jours.