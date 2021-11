L’intercommunale Igretec, dite de développement économique, gère 22 parcs d’activités. Des zonings de tailles variées qui accueillent 650 entreprises et près de 20 000 travailleurs dans des secteurs tout aussi variés. Un nouvel espace vient d’ouvrir à Fontaine-l’Evêque alors que Google a acheté le seul grand terrain restant, 52 hectares à Farciennes, pour peut-être y installer un data center. "Nous devons préparer l’avenir en équipant de nouveaux terrains en concentrant nos efforts sur la reconversion des friches industrielles comme l’assainissement et l’aménagement du site de Carsid ou la réaffectation du site de Caterpillar qui sont nos priorités de demain" expliquait à ce sujet Renaud Moens, directeur général d’Igretec.

Il ne reste pas tant de place que ça. Surtout pour les grands terrains : l’Ecopole a encore 75 hectares. Pour les plus petites parcelles ("il n’y a pas de taille prédéfinie, chaque projet est étudié avec l’entreprise et l’espace assigné en fonction", nous dit-on), il y a l’Aéropole (7 ha), l’Airport 1 (2 ha) et 2 (18 ha), Fleurus-Farciennes (4 ha) et Surchiste à Fontaine (7,5 ha). Plus loin de Charleroi, on trouve encore 5 ha à Solre-sur-Sambre, 4 ha à Thuin-Lobbes, 1 ha à Thuin-Donstiennes et 25 ha dans la Botte, à Chimay-Baileux.