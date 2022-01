Le Gouvernement de Wallonie a approuvé les résultats de l’appel à projets “UREBA exceptionnel”. Pour rappel, le programme UREBA permet de subventionner les rénovations énergétiques menées dans les bâtiments publics et dans ceux d'organismes non commerciaux avec pour objectif la limitation du gaspillage énergétique et l'augmentation du confort tout en assurant une diminution des factures.

"Entre la rénovation d’une salle omnisport pour la commune d’Anderlues et la rénovation d’écoles pour la Ville de Charleroi, ces 5 millions d’euros sont une chance pour nos communes d’améliorer leurs infrastructures mais également une vraie opportunité de mettre aux normes énergétiques des bâtiments parfois vieux de dizaines d’années," explique Julien Lechat, coprésident Ecolo Charleroi Métropole. "Je me réjouis de cette nouvelle. C’est un triple bénéfice pour nos bâtiments communaux, l’emploi et le climat ! Dans un contexte d’augmentation des prix de l’énergie c’est clairement un bon signal pour les communes qui vont pouvoir diminuer leurs coûts de fonctionnement" poursuit le député Ecolo, Christophe Clersy.

Deux autres appels sont encore prévus d’ici la fin de la législature et de nouveaux bénéficiaires pourront y être ajoutés.