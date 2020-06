"Les résultats du travail sur Charleroi Métropole commencent à se voir", se réjouissait ce mardi Paul Furlan, président de la Conférence des bourgmestres. Pour rappel, Charleroi Métropole, créée en septembre 2017 et sans cadre légal pour l'instant, réunit 29 entités - soit à peu près 600.000 habitants - pour "dépasser l'égoïsme communal, renforcer l'attractivité du territoire et définir son positionnement stratégique sur la carte, en suivant des objectifs communs."

Et Charleroi Métropole vient de signer un deal avec Mobilesem : l'asbl, basée à Philippeville, sera chargée de devenir une "centrale de mobilité" à l'échelle de l'ensemble du territoire. Le ministre wallon Philippe Henry avait fait le déplacement pour signer la convention. Un deal à 125.000€, qui peut être vu comme un coup de pouce pour lancer une machine bien plus conséquente à terme autour des thèmes de la mobilité, "une préoccupation majeure des Wallons" selon le ministre.

Mais qu'est-ce que ça signifie? Au niveau macro, déjà, cela signifie qu'en plus de penser la mobilité commune par commune, Charleroi Métropole - en tant que bassin de vie - aura sa propre centrale de mobilité : elle pourra notamment servir d'interface entre chaque ville et village et la centrale de mobilité wallonne, créée il y a deux ans. Une "prise de hauteur" bienvenue, non pas en termes de prise de décision à proprement parler, mais pour avoir une analyse globale des déplacements - et des moyens de déplacement - à un échelon supérieur. Au niveau local, ensuite, Mobilesem fournira deux services concrets : une centrale téléphonique (0800/15230) pour informer les citoyens sur la mobilité et des recommandations aux communes et aux opérateurs de transport (TEC, SNCB) pour tenter d'améliorer la mobilité - surtout dans les zones "blanches" où peu, voire pas, d'alternatives à la voiture personnelle existent.

C'est le niveau local qui nous intéresse principalement. "Dès aujourd'hui, nous pourrons commencer à dresser un état des lieux à l'échelle de Charleroi Métropole : TEC et SNCB, bien sûr, mais aussi taxis, transports médico-sanitaires, chauffeurs privés, aides au déplacement pour personnes à mobilité réduite, véhicules partagés et covoiturage", explique Michel Meuter de Mobilesem. "Une fois qu'on aura rencontré tout le monde, pu créer des liens, on pourra servir, via le 0800, de guichet unique : on nous appelle une fois, et un de nos téléopérateurs se chargera de faire toutes les recherches pour répondre aux besoins et aux demandes." Ces informations devraient, à terme, être regroupés dans une plateforme web en complément du téléphone, pour encore plus de simplicité. Le service 0800 sera accessible, probablement dès septembre, gratuitement et à tout le monde : citoyens ou touristes de passage. "Que ce soit pour des infos sur les transports en commun, le transport à la demande ou le déplacement à vélo ou à pied, ou bien pour créer des itinéraires personnalisés qui combineront par exemple vélo jusqu'à la gare, puis train, puis voiture partagée pour les derniers kilomètres, nous pourrons répondre à la demande". Et évidemment, comme l'a souligné Xavier Desgain, échevin de la Mobilité à Charleroi, "il y aura aussi tout le nécessaire pour les gens les plus précarisés ou à mobilité réduite : chauffeurs bénévoles, taxis sociaux, véhicules médicaux non-urgents, etc."

L'autre point, ce sera l'envoi de recommandations aux villes et communes, pour identifier où se situent les "problèmes" de mobilité sur le territoire, et des pistes pour les résoudre. Mobilesem se donne un délai d'un an.

"On est arrivé aux limites de la mobilité telle qu'on la connait : embouteillages, dégradation de la qualité de l'air, pollution environnementales... L'objectif, au-delà de répondre à une demande forte, surtout pour le transport de personnes précarisées ou à mobilité réduite, c'est de combiner les modes de transports. Pour permettre d'éviter d'utiliser une voiture personnelle sans que ce ne soit un casse-tête", explique le ministre Henry.

Attention toutefois, pour profiter des services de Mobilesem (appels 0800 et recommandations), il faudra que les communes s'affilient individuellement à l'asbl, qui en compte pour l'instant 11. "Charleroi Métropole n'a pas vocation à se substituer aux communes, elles pourront décider ou pas de s'affilier", précise Furlan. Charleroi a déjà prévu de rejoindre l'asbl "et de nombreuses autres sont intéressées."