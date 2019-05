La chambre du conseil du tribunal correctionnel de Charleroi a décidé, ce vendredi, de confirmer l’inculpation de Johnny F. pour meurtre et sa compagne Francine G. de non-assistance à personne en danger. Les prévenus restent donc en détention pour un mois. Jacques, la victime, avait été retrouvé mort la semaine dernière à la rue de la Vilette à Marcinelle, derrière la gare de Charleroi-Sud. Un différend financier serait à l’origine des coups fatals à la victime, signale le parquet de Charleroi.

Vendredi dernier, Francine avait envoyé plusieurs messages à un ami pour soulager sa conscience. Elle lui avait avoué que son copain Johnny avait tué quelqu’un mercredi soir ! L’ami de la prévenue n’avait pas hésité à contacter la police pour les informer des déclarations de la prévenue.

Comme l’explique le parquet, l’enquête a connu quelques perturbations. En effet, le parquet de Charleroi a seulement été avisé des faits vendredi dernier. Ni les secours, ni les pompiers n’avaient signalé une quelconque intervention pour un décès suspect. Le médecin intervenu sur les lieux où avait été découvert le corps de Jacques avait conclu à une mort naturelle.

L’enquête a rebondi quelques jours plus tard suite aux SMS de Francine. Après avoir été se renseigner aux différents services de secours, les enquêteurs ont découvert qu’un certain Jacques était bel et bien décédé à la rue de la Villette. La police a alors réalisé le tour des pompes funèbres de la région afin de retrouver la trace du corps de Jacques. Et c’est aux pompes funèbres De Spiegeleer que les policiers ont retrouvé le défunt. Fort heureusement, pour les besoins de l’enquête, les funérailles de la victime n’avaient pas encore eu lieu. Un médecin légiste a donc été envoyé sur place afin d’autopsier le corps et de déterminer les circonstances de la mort. Jacques serait décédé suite à des coups et blessures. Ce qui corrobore les aveux de la prévenue.

Les prévenus et la victime se connaissaient. Le parquet signale même que Jacques devait souvent donner de l’argent à Johnny, qui n’hésitait pas à lui soutirer. Cette thèse semble être privilégiée par les autorités judiciaires. Aujourd’hui, devant la chambre du conseil, les amoureux ont vu leurs inculpations confirmées par le juge d’instruction. Ils restent donc un mois de plus derrière les barreaux.