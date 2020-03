Mohamed, 38 ans, a écopé d’un an de prison ferme en mars dernier pour une scène de coups sur son ex-compagne pour une histoire de jalousie. Ce mardi, l’homme retrouve la liberté grâce à son opposition.

Le 26 mars dernier, Mohamed, originaire du Mali, a été condamné à un an de prison ferme pour une scène de coups sur son ex-compagne. L’homme, qui est arrivé en Belgique il y a une dizaine d’années, a rencontré Anaïs (prénom d’emprunt) en 2009. Les deux personnes ont vécu une relation amicale avant de connaître l’amour. Le couple a eu deux enfants, mais s’est finalement séparé. D’après Mohamed, la relation a été particulièrement chaotique avec de nombreuses disputes suite à la jalousie d’Anaïs. Le 25 février 2018, Mohamed et Anaïs se rendent à une fête. Mais sur place, la situation part en conflit à la suite d’une énième crise de jalousie d’Anaïs. Cette dernière est victime de coups de pied et de poing, notamment dans la voiture sur le chemin du retour.

Mohamed reconnaît les faits et rejette la faute sur la victime, expliquant avoir riposté alors que son ex-compagne s’est jetée sur lui alors qu’il était au volant. Le ministère public avait requis la confirmation de la peine, tout en proposant un sursis probatoire. Ce mardi, le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné Mohamed à un an de prison avec un sursis probatoire de 5 ans, pour un suivi en matière de gestion de la violence. Mohamed doit également s'abstenir de tout contact avec Anaïs.