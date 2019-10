Alors que le nouvel espace "food court" opéré par la multinationale SSP est déjà accessible depuis juin, avec une quinzaine d'enseignes de restauration, notamment un Burger King, un Starbucks ou encore un Panos, du beau monde était présent pour l'inauguration "officielle" du troisième étage du T1 : le ministre des aéroports Jean-Luc Crucke (MR), le nouveau CEO de l'aéroport Philippe Verdonck, le président ad-interim du conseil d'administration Michael Van Den Kerkhove (CDH) ou encore le directeur général de SSP Belgium Gérard D'Onofrio.

Ils étaient là pour l'ouverture de la terrasse à ciel ouvert avec vue sur les pistes, et pour l'inauguration du "lounge business/VIP". "L'aéroport de Charleroi, low-cost? Je ne pense pas, on vient de développer les espaces commerciaux dans le T1, une nouvelle terrasse, une lounge, et on prévoit d'augmenter la qualité du T2 par la suite", dit le CEO de l'aéroport. "On n'est plus low-cost."