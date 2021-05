C’est peu de dire que le front commun CGSP Admi-CSC Services publics se sent déconsidéré par la Ville de Charleroi. Secrétaire régional de la CGSP Admi, Philippe Barbion se confie.

Les négociations avec l’autorité ont-elles permis de débloquer des dossiers ?

"Pas vraiment. S’il y a des avancées, elles ne sont pas significatives et se marquent à des niveaux non essentiels. En tant que partenaire social, nous ne nous sentons ni entendus, ni respectés, ni écoutés. Parfois, on frôle même le mépris. Comment interpréter autrement les absences récurrentes de réponses à nos demandes, à l’exception de la bourgmestre faisant fonction Julie Patte qui nous adresse des accusés de réception."