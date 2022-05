Développer le tourisme durable : c’est la démarche écoresponsable et solidaire dans laquelle la maison du Tourisme du pays de Charleroi veut inscrire un maximum de ses opérateurs locaux. "Cela ne se résume pas à l’aspect environnemental" insiste la directrice Valérie Demanet. "Nous voulons en effet aussi marquer les volets économique et social de l’offre touristique régionale car l’approche durable va au-delà de la préservation des ressources naturelles. Elle touche au respect du patrimoine culturel et traditionnel ainsi que de ses communautés, à la gestion paritaire du territoire, à la consommation en circuits courts, à la rémunération équitable des acteurs de la chaîne."